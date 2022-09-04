أوكرانيا: مقتل 49 ألفا و500 جندي روسي منذ بدء الحرب في فبراير الماضي

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أحدث تقديراتها الرسمية للخسائر الروسية في الحرب حتى الآن، وأوضحت أن 49 ألفا و500 جندي روسي لقوا حتفهم منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وعلى إثرها فرض عدد من الدول الغربية عقوبات على موسكو.

روسيا خسرت 2049 دبابة و4430 مركبة مدرعة

كما أوضحت القوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا خسرت 2049 دبابة، و4430 من المركبات المدرعة، و1147 من النظم المدفعية، و294 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و236 طائرة، و206 مروحيات، و15 سفينة، و3276 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 106 وحدات من المعدات الخاصة.

من جانب آخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلينكو مقتل وإصابة 6 مدنيين نتيجة القصف الروسي للمنطقة خلال 24 ساعة الماضية.

وكتب «كيريلينكو»، في منشور عبر موقع «فيسبوك»، قائلا: «في يوم 3 سبتمبر، قتل الروس 4 مدنيين في منطقة دونيتسك وأصيب اثنان آخران».

وأشار إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا، مضيفًا أنه منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، قتلت القوات الروسية 797 مدنيا، فيما أُصيب 2013 آخرين في منطقة دونيتسك.

مقتل 6 مدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في دونيتسك

من جهة أخرى، أعلنت السلطات في إقليم دونيتسك مقتل 6 مدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني استهدف عدة مدن بالإقليم.

وأضافت السلطات أن القوات الأوكرانية أطلقت نحو 300 قذيفة على أحياء في 8 مدن وبلدات بالإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية وفقا لقناة "روسيا اليوم

فيما أعلنت السلطات في مقاطعة خيرسون، تعرض المدينة ومحطة الطاقة الكهرومائية في نوفياكاخوفكا إلى قصف أوكراني.