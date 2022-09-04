التعليم: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية «الصناعية»

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 للالتحاق بالعام الدراسي الجديد، موضحة أن الاختبارات تبدأ غداً الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022 حتى يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022.

تفاصيل تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

وأضافت وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي لها، أنَّ تفاصيل تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرّتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات؛ للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالآتي :-

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنَّ الكليات التي تشترط اختبارات القدرات، هي كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط).

• كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون).

• كليات التمريض.

ويأتي ذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

وتيسيرًا على طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2022 والراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الكليات، تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة «عمارة - فنون» - كليات التمريض) بدءً من يوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022 حتى يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022.

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات

وفيما يلي خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:

1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية - التمريض).

• ستظهر بيانات الطالب التي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المُدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

• يختار الطالب نوع القدرات وسيتمّ تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي سجلها الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

أداء الاختبارات حسب التوزيع الجغرافي

• يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يُسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

• تلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات، وتدخل نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية والتمريض حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

• يتمّ تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسؤولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، إذ لن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

• تُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصُا على الشفافية مع الطلاب.