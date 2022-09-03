وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية بدأت عقد شراكات دولية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية، هي مدخل تطبيقي لمفهوم تطوير منظومة البرامج البينية، موضحًا أنها أنشأت بسبب عدم توافر أماكن للتوسع في البرامج المميزة، مشددًا على الثقة المجتمعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومي، وتوافر الكوادر المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتوطين المدن الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على التوسع في البرامج البينية بمختلف الجامعات.

التأهيل لسوق العمل

وأضاف «عاشور» خلال اللقاء الأول مع محرري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الرؤية تستهدف أن يكون الخريج منافسًا وبقوة لسوق العمل محليا ودوليا، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة مصروفاتها أقل بنسبة 50% مقارنة بجامعات أخرى داخل مصر.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تسعى للاعتماد الدولي للجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الاعتماد الدولي خطوة أساسية لتطوير مستوى الخريج المصري، مشددًا على أن الجامعات المصرية بدأت عقد شراكات دولية مع كبرى الجامعات العالمية.

إنشاء أفرع جديدة لجامعات دولية

وأضاف، أن الفترة المقبلة ستشهد استضافة أفرع جديدة لجامعات دولية مرموقة في مصر والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هناك استراتيجية تهدف لتدريب أعضاء هيىة التدريس ورفع الكفاءات، وذلك للعمل ضمن برامج بينية تخدم خطط التنمية مثل مشاكل الطاقة والبيئة الصحية الداعمة للعمل، والفهم الجيد لسوق العمل، موضحًا أنه جرى البدء في خطة التدريب.

7 محاور للعمل عليها

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن هناك 7 محاور يتم العمل عليها، أبرزها ربط الجامعات بسوق العمل من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأجنبية بتخصصات وبرامج دولية، وربط البرامج التعليمية بالوظائف الحديثة، وربط البرامج الدراسية بالأقاليم.

وأكد، أن الوزارة تهدف أيضًا لوضع خطة تجبر الطالب على الابتكار والإبداع، مضيفًا أنه جرى العمل لإنشاء عدد من المراكز لدعم الابتكار.