الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023.. مدة الدراسة 194 يوما

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، تبدأ من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023.. 194 يومًا مدة الدراسة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023، سيكون مدة الدراسة فيها 194 يومًا، لافتة إلى أن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر، والفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت 11 فبراير المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الامتحانات تبدأ يوم 14 يناير

وأظهرت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، ستبدأ يوم 14 يناير المقبل، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدة أن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون يوم 10 يونيو المقبل.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023، خلال العام الدراسي الجديد، ستبدأ يوم السبت الموافق 8 يوليو المقبل، مؤكدة على تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، منوهة إلى أن مدة الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد تصل إلى 98 يومًا بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، فيما تكون مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.