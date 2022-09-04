«مودة»: إطلاق حزمة برامج تدريبية دامجة بمراكز الشباب في 10 محافظات

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه من خلال التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أطلق مشروع «مودة» حزمة برامج تدريبية دامجة بمراكز الشباب على مستوى 10 محافظات، وهي «القاهرة، الاسكندرية، بورسعيد، الفيوم، الدقهلية، أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان» كمرحلة أولى، لافتة إلى أن هذا المشروع القومي يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ودعم المقبلين على الزواج بالمعلومات والمهارات اللازمة لتأسيس أسرة سوية.

إعداد كوادر شبابية في المحافظات

وأضافت «فارس»، في بيان صحفي، اليوم، أنه تم تنظيم دورات لإعداد كوادر شبابية من المحافظات المذكورة كمدربين على تنفيذ الدليل التدريبي التفاعلي الدامج، الذي تم تطويره بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث تم إعداد 98 مدربًا ومدربة منهم 10 من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مشاركة الشباب وذوي الإعاقة

وكشفت مدير مشروع «مودة»، أنه منذ إطلاق المشروع للمرحلة التنفيذية للتدريبات داخل مراكز الشباب بالمحافظات المذكورة، بلغ إجمالى الدورات المنفذة 47 دورة تدريبية تفاعلية، استفاد منها حتى اليوم 668 شابًا وفتاة، بنسبة مشاركة 67%؜ للإناث و33%؜ للذكور، مع الاهتمام بالمشاركة الفعالة للشباب والفتيات من ذوي الإعاقات المختلفة.

وأوضحت مديرة المشروع، أن الورش التدريبية تناقش خلال 3 أيام عمل القضايا والجوانب المتعلقة بالحياة الأسرية من الزواج وأهدافه، وأهم المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار شريك الحياة، كذلك المهارات المختلفة التي تساعد المقبلين على الزواج لتأسيس كيان أسري سوي مثل مهارات الحوار والتواصل وبناء الثقة والتوافقات، والأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات.

كما تتناول الورش أيضًا، أنشطة حول العنف الأسري وأسبابه وطرق مواجهته، بالإضافة لأهم أساليب وأسس التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للمنزل والمفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة المصرية، والآثار الإيجابية لتنظيم الأسرة، وأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.