«التضامن»: إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «مودة» في 16 جامعة

انطلقت فعاليات المرحلة الثالثة والأخيرة من تعميم مشروع «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك على مستوى الجامعات الحكومية.

وأكد وزارة التضامن أن الفعاليات تستهدف تدريب وإعداد أعضاء هيئة التدريس داخل 16 جامعة من الجامعات المصرية بما يشمل قناة السويس، وبنها، والمنوفية، والسادات، وطنطا، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ومطروح، والعريش، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، والوادي الجديد، لافتة إلى أن ذلك يأتي واستعدادًا للعام الجامعي الجديد 2022-2023، وفي إطار التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

استمرار المرحلة الأخيرة من مشروع مودة حتى منتصف سبتمبر

وأوضحت التضامن، في بيان لها، أن أولى فعاليات هذه المرحلة انطلقت من جامعة المنصورة لتستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل بباقي الجامعات، استعدادًا لتنفيذ تدريبات مودة على مستوى كافة الجامعات المصرية بدءًا من العام الجامعي القادم 2022-2023، إذ يستهدف المشروع تدريب 405 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الشريكة الـ16.

وتستمر فعاليات الورش التدريبية لإعداد المدربين على مدار يومين، يتم خلالهما تدريب أعضاء هيئة التدريس على تنفيذ المحتوى العلمي لمودة داخل الجامعة، والذي سيعمل على تزويد الطلاب بحزمة من المعلومات الأساسية تتناول الحياة الأسرية من جوانب نفسية واجتماعية، وجوانب شرعية، وجوانب الصحة الانجابية، من أهم هذه المعلومات؛ الأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، الحقوق والواجبات بين الزوجين، والتواصل الإيجابي، وتقبُّل الاختلافات، وإدارة الخلافات، وأساسيات الوالدية الإيجابية للحفاظ على التفاهم بين الزوجين.

تخصيص جزء خاص عن الصحة الإنجابية

وأضافت التضامن، أنه سيتم تخصيص جزء خاص عن الصحة الإنجابية من حيث أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وتأجيل الطفل الأول، وتنظيم الأسرة، والمُباعدة بين الولادات، بالإضافة إلى تزويدهم بمجموعة من مهارات التدريب، وتنفيذ تدريبات عملية خلال اليوم الأخير من التدريب.

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة هي الجامعة رقم 12 التي يتم تضمينها في مشروع «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث قام أعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم بدورهم بتدريب 133,196 طالبًا وطالبة من خلال 2,166 برنامجا تدريبًا داخل 11 جامعة منذ بداية التعاون في مارس 2019.