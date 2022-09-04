«المصري لألعاب القوى»: حصدنا المركز الأول في البطولة العربية للكبار بفارق 13 ميدالية

قال ماجد البدري، لاعب منتخب مصر لألعاب القوى تخصص رمي الرمح، إنه حقق المركز الأول بالبطولة العربية لعامي 2012 و2014، كما أنه حصل على الميدالية الفضية للبطولة العربية الأخيرة للكبار، لافتًا إلى أنه أصُيب بمزق بالعضلة الضامة قبل بطولة أفريقيا الأخيرة، وهو ما عرقل تحقيقه لميدالية بعدما جاء ترتيبه في المركز السادس.

«حمزة» حصد ميدالية برونزية في بطولة أفريقيا الأخيرة

فيما قال محمد مجدي حمزة، لاعب منتخب مصر لألعاب القوى تخصص دفع الجُلة، خلال حديثه في برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف، إنه استطاع تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة أفريقيا الأخيرة ودورة ألعاب البحر المتوسط، موضحًا أنه حقق المركز الثالث عالميًا في مرحلة الناشئين، بينما حصد المركز الرابع عالميًا في مرحلة الشباب، لافتًا إلى تحقيقه العديد من الميداليات على مستوى العالم وأفريقيا.

وأضاف«حمزة» أنه حصد ميداليتين فضيتين في دورة الألعاب الأفريقية للكبار، وفي المرة الثالثة فاز بالميدالية البرونزية، بجانب تحقيقه لبرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط على الرغم من إصابته بمزق في وتر أكيلس بسبب سوء الطقس والأمطار الغزيرة.

نهاية موسم البطولات الدولية

من جانبه أوضح محمد أبو فندي، عضو الاتحاد المصري لألعاب القوى، أن الفترة الحالية هي نهاية موسم البطولات والنشاط الخارجي للبطولات الخاصة بالبطولات الدولية، وبداية البطولات الداخلية الخاصة ببطولات الجمهورية، مشيرًا إلى اشتراك مصر في بداية الموسم بالبطولة العربية للكبار، وتم حصد المركز الأول بفارق 13 ميدالية وهو إنجازًا تاريخيًا، إلى جانب تحقيق عددًا من الميداليات المشرفة في بطولتي أفريقيا ودورة ألعاب البحر المتوسط.