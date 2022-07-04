رئيس بعثة مصر بـ«ألعاب البحر المتوسط»: نشارك في 4 مسابقات لرفع الأثقال

كشف عبدالعزيز غنيم، رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، عن آخر تطورات بعثة مصر المشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليًا في وهران، من 25 يونيو الماضي حتى 5 يوليو الحالي.

4 مسابقات لرفع الأثقال ومباراة لكرة اليد

وأشاد رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، المُذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولى، بالدعم وموقف الجماهير الجزائرية الداعم والمساند للمصريين المشاركين، مضيفًا: «اليوم نشارك في 4 مسابقات لرفع الأثقال، ومباراة لكرة اليد ونأمل أن نحصل على ميداليات جديدة اليوم».

حصلنا أمس على 4 ميداليات ذهب و2 برونز

وواصل رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط: «حصلنا أمس على 4 ميداليات ذهبية و2 برونز و3 فضة، ووصل رقمنا إلى 43 ميدالية منها 11 ميدالية دهب».

وتابع رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط: «ترتيب الذهب يتم من خلاله قياس قوة المشاركين، وتصنيف الدول في البطولة، والآن لدينا 11 ذهبية، مقابل 12 لصربيا، و14 لفرنسا، ونسعى للمزيد من الذهب، لتحسين التصنيف».

وشرح غنيم أنّ كل شاب وشابة مصرية في هذه الدورة خاصة متحمس لتحقيق أفضل إنجاز باسم بلده، والجميع يسعى هنا لرفع اسم مصر، موضحًا أنّ هناك حالة من الشحن لدى كل المصريين المشاركين.

وأشاد رئيس البعثة بالدعم الكبير من قبَل الجماهير الجزائرية، مضيفًا: «الشعب الجزائري حاجة جميلة جدًا»، كما أكد أنّ السيدات هنّ الأكثر سيطرة على الميداليات الذهبية «مسيطرين على كل حاجة».