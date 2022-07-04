اتحاد ألعاب القوى: حققنا انجازات تاريخية في البحر المتوسط ونستعد لبطولات العالم

قال سيف شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، إن مصر حصلت على المركز الثاني في الوثب الطويل، لافتا إلى أن منتخب مصر في يستعد لـ3 بطولات، منها العالم للبالغين في شهر 11، وبطولة العالم تحت 20 عاما في كولومبيا، وبطولة البحر الأبيض المتوسط تحت في إيطاليا.

حققنا إنجازات تاريخية في البطولة

أوضح «شاهين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC» أن المنتخب المصري المشارك في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط نجح في تحقيق إنجازات تاريخية في البطولة وبعد الانتهاء من برنامج البطولة كاملا سيبدأ التدريبات استعدادا لبطولات العالم القادمة.

بطل منتخب مصر لألعاب القوى

ومن جانبه، قال يوسف بخيت، بطل منتخب مصر لألعاب القوى، والحاصل على الميدالية الذهبية بلعبة دفع الجلة والميدالية الفضية بلعبة رمي القرص، بالبطولة العربية للشباب المقامة بدولة تونس، إنّه يلعب لنادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب، والفضل يعود في الإنجاز الذي حققه لمدربه الكابتن عيد عبدالهادي، موضحا أن البطولة العربية شهدت منافسات قوية للغاية هذا العام، لكنه استطاع أن يقتنص لمصر ميداليتين، الذهبية بلعبة دفع الجلة والفضية بلعبة رمي القرص.

وتابع بطل منتخب مصر لألعاب القوى، أنّه لعب بطولة الجمهورية الأخيرة لألعاب القوى، وكان من ضمنها التأهل لبطولة العرب، وكان الرقم المطلوب للتأهل للبطولة العربية هو 16 مترا، لكنه حقق رقم 18.17 متر، وكان متبقي له 3 سم متر للتأهل لبطولة العالم.