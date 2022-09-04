جامعة الإسكندرية الأهلية.. الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد وكيفية التقديم

يبدأ غدا الاثنين، تقديم أوراق الطلاب الجدد إلى جامعة الإسكندرية الأهلية من أجل الالتحاق بها، وذلك بعدما بدأت عمليات التقديم إلكترونيا للالتحاق بالبرامج المختلفة في الجامعة خلال الفترة بين 7 أغسطس و21 أغسطس الماضي، وذلك عن طريق التقديم المباشر أو الموقع الإلكتروني، سواء لحملة شهادة الثانوية العامة المصرية أو الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد في جامعة الإسكندرية الأهلية ومراحل التقديم، وذلك وفقا لما أعلنته الجامعة في بيان رسمي، بعد انتهاء التنسيق المركزي من ترشيح الطلبة من الثانوية العامة إلى جامعة الإسكندرية الأهلية.

مراحل التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

وتعد أولى الخطوات في مراحل التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية، أن يقوم الطلاب بسداد مبلغ التسجيل بالتقدم إلى مقر تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية الخاص بالشهادات المعادلة الأجنبية والعربية ومعهم أصول الشهادات أو صور منها، وموضح بها درجات المواد والمجموع الكلي لتتمكن الجامعة من البدء في التنسيق.

ويتضمن التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية عدة ضوابط وهي:

- يبدأ استلام الأوراق غدا الاثنين 5 سبتمبر وحتى الأحد 11 سبتمبر الجاري.

- تسلم الأوراق في مبنى كلية الدراسات الاقتصادية الدور الأرضي بجوار صالة الطعام.

- المواعيد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

- يتم دفع مصاريف سحب الاستمارة 1000 جنيه عن طريق مصادر الدفع الإلكترونية المعتمدة في محلات التجزئة التي تحمل علامة جهات الدفع، أو من خلال منافذ التحصيل المنتشرة في كليات جامعة الإسكندرية، على أن يتم السداد خلال 48 ساعة من إتمام تسجيل البيانات كحد أقصى.

- بعد إتمام عملية السداد يتم الرجوع للنموذج بالرقم القومي، للتأكد من تغير حالة السداد من غير مسدد إلى مسدد.

- يتم تسليم أوراق الترشيح وشهادة الثانوية العامة.