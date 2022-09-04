تفاصيل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022... 40 ألف مشارك و27 مشروعا أخضر

أصبحت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، واحدة من أشهر المدن السياحية في العالم، لما تتمتع به من مقومات طبيعية ليس لها مثيل، لذا وقع عليها الاختيار لتستقبل مؤتمر المناخ لعام 2022.

ويعتبر مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022، هو الأكبر في تاريخ مدينة السلام شرم منذ نشأتها، ومن المقرر عقد قمة المناخ، نوفمبر المقبل، بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف الجنسيات يتناقشون في قضايا تتعلق بالمناخ والتغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة.

40 ألف مشارك بينهم رؤساء دول

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إجمالي المشاركين في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022 قرابة 40 ألف مشارك بينهم ما يزيد عن 60 رئيس دولة وملكا بالإضافة إلى رؤساء وزراء ومنظمات المجتمع المدني.

27 مشروعاً جاهزا للافتتاح

أوضح المحافظ أنه جرى تنفيذ عدد 27 مشروعاً بمدينة شرم الشيخ، جاهزا للافتتاح نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ 10 كباري ومحاور رئيسية في المدينة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة انعقاد قمة المناخ.

وتابع أنه جرى إقامة 13 ميدانا في كل أنحاء المدينة لتصبح إضافة قوية للمدينة، بالإضافة إلى المشروعات الذكية التي جرى تنفيذها استعدادا لاستضافة القمة الـ 27 للمناخ، وهي «مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، الحديقة المركزية الذكية، مركز الرصد الأمني، مركز السيطرة الذكي».

13 محطة شحن للسيارات والأتوبيسات بالكهرباء

بعد أن جرى إنشاء 8 محطات غاز طبيعي لتموين السيارات، جرى إنشاء 13 محطة شحن السيارات والأتوبيسات بالكهرباء منها واحدة مخصصة على مساحة 100 ألف متر مربع لشحن الاتوبيسات بالكهرباء وتسع 140 أتوبيسا، والباقي 12 نقطة موزعة على أماكن انتظار السيارات بشرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أن مدينة شرم الشيخ أصبحت من أقل المدن بالنسبة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون استكمالا لمنظومة المدينة الخضراء في إطار الاستعداد لقمة المناخ 2022.