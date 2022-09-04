محمود محيي الدين: الإعداد لـ cop 27 يجري على مدار العام.. فيديو

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27، إنه على مدار العام وفي إطار الإعداد للقمة المقبلة المنتظر إقامتها في مصر هناك عدد من الأسابيع الإقليمية، وبدأت المؤتمرات في الشرق الأوسط، ثم أمريكا اللاتينية، وآخرها كان في أفريقيا.

كان هناك فرصة للمشاركة بما يقترب من 2000 مشارك أفريقي

وأضاف رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «الأسبوع الأفريقي مهم، والقمة عالمية، وكان لها أبعاد أفريقية كبيرة، وكان هناك فرصة للمشاركة بما يقترب من 2000 مشارك أفريقي والمؤسسات المالية الدولية وعدد كبير من الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن الحكومات».

أهم ما دار في هذه القمة أنها ركزت على كل ما يتصل بعمليات التنفيذ

وتابع محيي الدين: «شاركت باعتباري المنسق للعمل الأطراف غير الحكومية، أي كل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع المالي، وأهم ما دار في هذه القمة أنها ركزت على كل ما يتصل بعمليات التنفيذ».

القمة المقبلة لتطبيق وتنفيذ التعهدات

وأردف محيي الدين :«الرئيس السيسي أكد أن القمة المقبلة لتطبيق وتنفيذ التعهدات وهو ما يجعلنا نركز على مشروعات استثمارية ومجالات التمويل لهذه المشروعات، على أن تكون من خلال الاستثمار المباشر وتخفيف الاعتماد على التمويل من خلال الاقتراض».