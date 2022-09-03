«الآثار» تجتمع مع الشركات المنوطة بتنفيذ البرامج السياحية للمشاركين في COP 27

عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اجتماعاً مع ممثلي شركات السياحية التي ستقوم بتنفيذ البرامج السياحية للوفود المشاركة في المؤتمر، وذلك بحضور سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وممثلين عن غرفة شركات وكالات السفر والسياحة.

يأتي في إطار الاستعدادات والتجهيزات السياحية الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

واستهلت نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على الدور المنوط به هذه الشركات والتي سوف تعكس جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري وكفاءة أداء الشركات السياحية المصرية، إلى جانب كونها عاملًا مهما في نجاح تنفيذ البرامج السياحية للمشاركين في المؤتمر بما يؤدي بدوره إلى إثراء تجربتهم السياحية أثناء تواجدهم في مصر.

خضوع الشركات للرقابة والمتابعة الدقيقة من الوزارة

كما أكدت على خضوع هذه الشركات للرقابة والمتابعة الدقيقة من الوزارة، موضحة دعم الوزارة اللوچيستي مع مختلف الجهات المنظمة للمؤتمر لتحقيق أفضل أداء بما يليق بسمعة المقصد السياحي المصري، كما شددت على أنه لا مجال للإخلال بدقة المنظومة التي تم وضعها لإنجاح المؤتمر الذى من خلاله ستكون مصر، ولا سيما شرم الشيخ محط أنظار العالم طوال فترة انعقاده، بالإضافة إلى الانطباعات التي سوف ينقلها المشاركون في المؤتمر لأصدقائهم وعائلاتهم عقب عودتهم لبلادهم.

وخلال الاجتماع تم مناقشة البرامج السياحية المقرر أن تقوم بتنفيذها تلك الشركات قبل وأثناء وبعد فترة المؤتمر مثل رحلات اليوم الواحد، والرحلات البحرية بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية وغيرها.

التعامل مع مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعانف الخضراء

كما تم التأكيد على التعامل مع مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعانف الخضراء (Green Fins) لضمان تطبيق معايير السياحة المستدامة بها.

جدير بالذكر أن اختيار الشركات جاء وفقا لمعايير دقيقة قامت بوضعها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة حيث تم اختيار ثلاث شركات من بين أفضل 30 شركة سياحية منفذة للبرامج السياحية في مصر، وفقا لمعايير محددة من حيث حجم أعمال كل شركة في مصر، ووجود فروع لها في شرم الشيخ، والتي لم يُطبق عليها أيه عقوبات أو مخالفات، وأن تكون جالبة لأكبر أعداد من السياحة الوافدة بالإضافة إلى أن يكون لديها أعداد من المركبات السياحية اللائقة، وذلك لضمان تنفيذ البرامج السياحية بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر السياحية.

تجدر الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على إطلاق رابط حجز للبرامج السياحية المخصصة للمؤتمر على الموقع الرسمي والتطبيق المحمول للمؤتمر، حتى يتسنى تقديم خدمات مميزة للمشاركين، كما أنه جارٍ العمل على الترويج لتلك البرامج السياحية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt.