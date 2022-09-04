والد المتهم بقتل فتاة الزقازيق: سلوكه تغير بعد الوشم.. وأدخلته مستشفى نفسي

استمعت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي وأحمد سمير إلى أقوال والد المتهم إسلام محمد، خلال أولى جلسات محاكمته بقتل المجني عليها سلمى بهجت المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، إذ قال الأب إنَّه أودع نجله في مستشفى للطب النفسي بمدينة العاشر من رمضان لعلاجه.

وشم ومستشفى وإصابة في القلب

وأضاف والد المتهم بقتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت، أنَّه لاحظ تغييرًا في سلوك نجله بعدما رسم وشم على جسده «تاتو»، إذ لجأ حينها إلى وضعه داخل المستشفى لعلاجه عام 2019، ولكن بعد مرور 10 أيام طلب خروجه نظرًا للمعاملة السيئة التي كان يتلقاها في الداخل، فضلًا عن إصابته بارتخاء في عضلة القلب بسبب الأدوية التي كان يتناولها.

تأجيل المحاكمة إلى جلسة الثلاثاء

كما قررت المحكمة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم لجلسة بعد غد الثلاثاء للمرافعة.

وكانت النيابة العامة قد استمعت الى أقوال المتهم الذي أقرّ بارتكابه للجريمة وقتل المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إذ قال المتهم إنَّه بعد تقدمه لخطبة المجني عليها ورفض ذويها له، استمر في التواصل معها، ولكنهما اختلفا بعد ذلك بعد أن حاول منعها من العمل أو لقاء أي من صديقاتها بدعوى حرصه وخوفه عليها.