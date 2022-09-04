رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. بدأت اليوم ولمدة أسبوع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، للطلاب المتضررين من نتيجة امتحانات الدور الثاني 2022 الراسبين، والطلاب الذين أدوا الامتحان بالدرجة الفعلية، مشيرا إلى أن التقدم بطلب التظلم يكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة 7 أيام.

رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم الفني، إن رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 هي 150 جنيها لكل مادة يتم التظلم فيها، وتُدفع في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال المنافذ المحددة.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع بتظلمات الثانوية العامة الدور الثاني لتحديد المواد والموعد ومكان الاطلاع إلكترونيا على هذا الرابط، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل تقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، وهي كالتالي:-

- التقديم بتظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة.

- تقديم التظلمات للراسبين فقط في نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

- يتم الاطلاع على صورة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة ونموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

- حضور الطالب الاطلاع على ورقته بمفرده أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات من النموذج ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة.

- يدون الطالب خلال الإطلاع علي الورقة ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إتتخاذ الإجراءات اللازمة للتعديل وإخطار واسترداد رسم الاطلاع.