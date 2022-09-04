رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني.. 150 جنيها للمادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطلاب تقديم تظلماتهم في مختلف المواد الدراسية بدءًا من اليوم ولمدة 7 أيام.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

وقالت وزارة التربية والتعليم الفني، على موقعها الرسمي، أنه يتم التقدم بتظلمات على نتيجة الدور الثاني على هذا الرابط، وذلك في مواد الدور الثاني فقط التي أدى الطالب الامتحان بها، بعد دفع مبلغ 150 جنيها عن المادة الواحدة.

منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، منافذ الدفع البنكي المخصصة لرسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، وهي (البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به، وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.