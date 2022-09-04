تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. 7 أيام و150 جنيها للمادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، صباح اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر الحالي، عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات، وذلك لمدة 7 أيام، موضحة أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني تمت بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، تجنبا لحدوث أي أخطاء.

تظلمات الثانوية العامة الدور ثاني 2022.. 150 جنيها للمادة الواحدة

وحددت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، المقدرة بـ150 جنيها لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم التقدم بطلب وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا، منوهة إلى أنه لا يوجد مراجعة تصحيح أوراق الإجابات.

«التعليم»: كل طالب سيحصل على حقه

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن كل طالب سيحصل على حقه حال ثبوت ذلك بالدرجات خلال أعمال تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، مؤكدة أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

خطوات التقدم بـ تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

1- الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 من هنا.

2- يطلب الطالب تسجيل مديرية الطالب «محافظته» ورقم الجلوس الخاص بالطالب، والضغط على «تسجيل الدخول».

3- كتابة بيانات الرقم القومي للطالب سواء محافظة الميلاد وتاريخ الميلاد، والنوع والضغط على «تدقيق الرقم القومي».

4- يطلب تحديد المادة أو عدد المواد التي يرغب الطالب في التظلم عليها، ثم يظهر رقم لسداد قيمة الرسوم.

5- يسدد الطالب قيمة الرسوم من خلال المنافذ التي خصصتها وزارة التربية والتعليم.

6- بعد تسديد الرسوم يتم تحديد المادة أو المواد التي يرغب الطالب بالتظلم عليها.

7- يجب على الطالب متابعة الموقع لمعرفة موعد وتاريخ التوجه للاطلاع على التظلم، ويٌسمح للطالب باصطحاب ولي الأمر فقط، وحال التخلف عن الموعد يسقط حق الطالب في التظلم أو تقديم طلب آخر.

8- بعد معرفة الموعد يتوجه الطالب للمقر، ويقدم صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

9- يطلع الطالب على صورة البابل شيت، ونموذج الإجابة ويبدأ في المقارنة، ويحق له كتابة ملاحظات والتوقيع على النتيجة.

10- بعدها ينتظر الطالب نتيجة التظلم سواء القبول أو الرفض.

11- حال قبول تظلم الطالب وإضافة درجات إلى المادة يحق له استرداد قيمة الرسوم التي دفعها للتظلم.