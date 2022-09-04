«التعليم» تعلن موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، حيث يمكن للطلاب الراغبين فى التظلم، تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني، حيث تستمر أعمال التظلمات لمدة 7 أيام، بدءا من صباح اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر الجارِ.

موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني.. يستمر 7 أيام

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، سيقبل طلبات طلاب الثانوية العامة لمدة 7 أيام، لافتة إلى أنه على الطالب الدخول على هذا الموقع، الذي تم تخصيصه للتظلم على نتيجة الثانوية العامة وهو خاص بطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022، حيث يمكنهم الآن التقدم بطلب تظلم إلكتروني على نتيجة الدور الثاني في مواد الدور الثاني فقط، التي أدي الطالب الامتحان بها.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها، أن موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، تم تخصيصه لطلاب الثانوية العامة، لتقديم تظلماتهم على نتيجة الدور الثاني، مؤكدة أن رسوم مادة التظلم الواحدة 150 جنيهًا، حيث يكون الدفع من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال)، وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به، وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم.

الطلاب سيراجع الإجابات الخاصة به

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه عقب دخول الطلاب موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، سيتم تحديد موعد الإطلاع على التظلم، حيث أن الطالب سيقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة، لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسوم الاطلاع.