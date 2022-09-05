أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 5-9-2022 في الأسواق المصرية

أصدر اليوم، سوق العبور، قائمة بـ أسعار الفاكهة والخضروات والأسماك، وغيرها من السلع التي يقدمها السوق للمستهلكين، التي يحرص قطاع عريض منهم على متابعة أسعارها بشكل مستمر، لأهميتها في كل بيت مصري، فهي لا غنى عنها، إذ تمد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها بشكل يومي، كما أنها تحافظ على رطوبته.

ومن منطلق أن البعض يفضل تخزين السلع خلال الأسابيع قبل اختفاء بعضها في الأسواق، بالتزامن مع قرب انتهاء فضل الصيف، تستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي يقدمها لقرائها أسعار الفاكهة اليوم، على النحو التالي.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 25 و45 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو الصديقة بين 12 جنيهًا و18 جنيها.

سجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و11 جنيهات.

سجل سعر كيلو البلح الرملي بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر والأحمر بين 4.5 جنيه و7.5 جنيهات.

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو الكمثري الثلاجة بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الشمام بين 3.5 و4.5 جنيه.

اختلف سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق

وداخل الأسواق المحلية بالمناطق جاءت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين على هذا النحو:

- وصل سعر كيلو الرمان إلى 15 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكمثري تراوح بين 12 و15 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو العنب 15 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البرقوق 30 جنيهًا.

- وصل سعر المانجو اليوم قيمة تراوحت بين 15 و50 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر 30 جنيها.

- سجل سعر كيلو الموز بين 10 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.