أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 2-9-2022 في الأسواق المصرية

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفاكهة في مختلف المحافظات، لأهميتها في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامنيات والمعادن المختلفة التي يحتاجها كما أنها تحتوي على العديد من الألياف المختلفة المفيدة للجسد وتحتوي على فيتامنيات مختلفة، إلى جانب احتواء أغلبها على سعرات حرارية منخفضة مما يجعلها الأنسب في حال اتباع نظلم غذائي للحفاظ على الوزن.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم 2 سبتمبر، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، حيث جاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجلت أسعار الفاكهة أسعار مختلفة حيث سجل سعر كيلو الموز بين 10 و15 جنيهًا للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو الرمان 15 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الكمثري بين 12 و15 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر 30 جنيها، كما سجل سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو العنب 15 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو البرقوق 30 جنيهًا.

سعر المانجو في الأسواق

سجل سعر كيلو المانجو بين 15 و50 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البلح الرملي بين 7 جنيهات و10 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر والأحمر بين 4.5 جنيه و7.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الخوخ البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، أما الخوخ المستورد سجل سعر يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3.5 جنيه و6 جنيه، كما سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الشمام بين 3.5 و4.5 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكمثري الثلاجة بين 7 جنيهات حتى 15 جنيها.

أسعار المانجو في سوق العبور

وسجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 25 و45 جنيهًا.