أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-9-2022 في الأسواق المصرية

أسعار الفاكهة من أبرز الأشياء التي يهتم المواطنون بمتابعة أسعارها بشكل مستمر، لأهميتها في كل بيت مصري، فهي لا غنى عنها، إذ تمد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها بشكل يومي كما أنها تحافظ على رطوبته.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي يقدمها لقرائها أسعار الفاكهة اليوم السبت 3 سبتمبر، على النحو التالي.

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر 30 جنيها، وسجل سعر كيلو الموز بين 10 و15 جنيهًا للكيلو الواحد، ووصل سعر كيلو الرمان إلى 15 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الكمثري تراوح بين 12 و15 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو العنب 15 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو البرقوق 30 جنيهًا، أما المانجو سجل أسعاره بين 15 و50 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البلح الرملي بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر والأحمر بين 4.5 جنيه و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو الكمثري الثلاجة بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الشمام بين 3.5 و4.5 جنيه.

اختلف سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 25 و45 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو الصديقة بين 12 جنيهًا و18 جنيها.