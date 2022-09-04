مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 15 ألف سائح من أوروبا

كشفت جداول تشغيل الرحلات المعلنة في مطاري الغردقة ومرسى علم، عن وصول 15 ألف سائح أجنبي، اليوم الأحد، على متن 105 رحلات طيران قادمة من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات.

105 رحلات طيران بمطاري الغردقة ومرسى علم

وكشف مصدر ملاحي أن مطاري الغردقة ومرسى علم يستقبلان اليوم السبت 105‪ رحلات طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، حيث يستقبل مطار الغردقة 89 رحلة طيران ويستقبل مطار مرسى علم 16 رحلة، وتتصدر الرحلات الألمانية والتشيكية والبولندية السياحة الوافدة إلى فنادق الغردقة ومرسى علم.

انتعاش السياحة بالغردقة ومرسى علم

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع معدلات نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع توافد السائحين الأجانب وتنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية، خاصة الغردقة ومرسى علم، مشيراً إلى أن السياحة الألمانية والتشيكية والبولندية تتصدر الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر.