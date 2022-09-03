مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 111 رحلة طيران تقل 17 ألف سائح

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم السبت، 111 رحلة طيران تقل آلاف السائحين قادمين من مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية، وتتصدر السياحة التشيكية والبولندية والألمانية مقدمة الأفواج الوافدة إلى المطارين، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

111 رحلة طيران للغردقة ومرسى علم

وأشار مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار الغردقة يستقبل 77 رحلة طيران، وتتصدر الرحلات الألمانية مقدمة الوصول، بينما يستقبل مطار مرسى علم 34 رحلة طيران سياحية، وتتصدر السياحة التشيكية والبولندية قائمة الوصول، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

تنوع الأسواق السياحية

ومن جانبه، أعلن محمد عيد، المدير الإقليمي للتسويق بمنتجعات وفنادق البحر الأحمر، استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال وصول 17 ألف سائح على متن 111 رحلة طيران دولية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول والتسكين في أسرع وقت واستقبال السائحين بالفنادق.

وأشار «عيد» في حديثه لـ«الوطن»، اليوم السبت، إلى تنوع الأسواق السياحية القادمة إلى منتجعات البحر الأحمر، والتي تمثل أكثر من 15 جنسية أجنبية، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا ولوكسمبرج ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا، لافتا إلى زيادة الطلب على المقاصد السياحية المصرية، خاصة الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ.