أفضل أماكن الخروجات في الغردقة 2022.. شواطئ طبيعية ومنتجعات سياحية

يتوافد على الغردقة آلاف المصريين من رواد السياحة الداخلية ومن الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية يومياً حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا، وفيما يلي نستعرض أفضل أماكن الخروجات في الغردقة 2022.

أفضل أماكن الخروجات في الغردقة 2022

يوضح عصام علي الخبير السياحي، أن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية هادئة جعلها ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم حيث اختارها موقع تريب أدفايزر ضمن أفضل 25 َوجهة سياحية في العالم، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الغردقة تضم منتجعات وفنادق سياحية وشواطئ الغردقة الخلابة ومعالم سياحية وأماكن أثرية ومحميات طبيعية وجزر بحرية ومواقع سفاري لا مثيل لها.

جزيرة الجفتون تعتبر جزيرة الجفتون من أفضل أماكن الخروجات والفسح في الغردقة حيث تحتوي على شواطئ طبيعية ذات رمال ناعمة ومياه صافية وتبحر المراكب السياحية لها في التاسعة صباحا وتعود في الرابعة عصرا.

غواصة بحرية

رحلة الغواصة من أفضل الخروجات في الغردقة وتلقى إقبالا كبيرا من السائحين في الفترة الأخيرة حيث النزول إلى الأعماق ورؤية الشعاب المرجانية والأسماك الملونة وتستغرق الرحلة ساعتين إلى مواقع الغوص يتم خلالها وقفة مدتها 30 دقيقة لممارسة السنوركل.

رحلة السفاري

وهي رحلة المغامرة والبحث عن المتعة وتبدأ في الساعة الثانية مساء وتستمر مع غروب الشمس على الجبال ثم حفلة في قلب الصحاري وعشاء مأكولات على الفحم ثم العودة بعد العشاء في ظلام الليل يتخللها ركوب البيتش باجي وسيارات الدفع الرباعي.

مارينا السياحي تعتبر مارينا السياحي من أفضل الخروجات في الغردقة حيث التنزه على ممشى المارينا ومشاهدة أغلى اليخوت السياحية الفارهة ثم الجلوس على الكافيهات والمطاعم السياحية والتنزه في المولات والبازارات السياحية ويمتد السهر حتى منتصف الليل.

متحف الرمال

يقع متحف الرمال بطريق القرى جنوب مدينة الغردقة ويضم 60 تمثالا لجميع العصور تم صنعها بالرمال ويقدم عرض الصوت والضوء وعروض موسيقية متنوعة وفلكور شعبي وروسي.

اكواريوم الغردقة

يقع اكواريوم الغردقة بطريق مجاويش جنوب مدينة الغردقة وهو أكبر متحف مائي في الشرق الأوسط ويضم 22 حوضا زجاجيا يضم أسماكا متنوعة وأسماك القرش وغابات وبيت التمساح وأنواع مختلفة ونادرة من الطيور وهياكل عظيمة.