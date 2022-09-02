وصول 13 ألف سائح إلى الغردقة اليوم.. والشواطئ كاملة العدد

يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الجمعة، 13 ألف سائح قادمين من مطارات أوروبا على متن 85 رحلة طيران تقل سائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية لقضاء الأجازة على شواطئ الغردقة الساحرة.

توافد الآلاف على شواطئ الغردقة

وتوافد الآلاف من السائحين المصريين والأجانب على شواطئ الغردقة، اليوم الجمعة، هربا من ارتفاع درجات الحرارة، وتزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة.

شواطئ الغردقة كاملة العدد

وكشف أشرف فؤاد، مدير شواطئ العائلات بالغردقة، أن اليوم الجمعة شواطئ الغردقة كاملة العدد، حيث تستقبل آلاف السائحين من المصريين والأجانب منذ الصباح، وذلك هربا من حرارة الجو، وتفتح الشواطئ العامة بالغردقة أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وهو موعد الرسمي للخروج من البحر بناء على التعليمات الأجهزة المختصة، ولكنه يمكن الجلوس على الشواطئ حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

الشواطىء المفتوحة بالغردقة

وأوضح «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة تمتلك 4 شواطئ عامة مفتوحة للمواطنين، وهي «شاطئ العائلات» ورسم دخوله 50 جنيها للفرد، و«شاطئ العائلات 1» ورسم دخوله 50 جنيها للفرد، و«شاطئ 4» ورسم الدخول 10 جنيهات للفرد، و«شاطئ الفيروز» ورسم دخوله 50 جنيها للفرد، وذلك حسب لائحة إدارة الشواطئ بمحافظة البحر الأحمر.