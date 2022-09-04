ألمانيا تقر حزمة بـ 65 مليار يورو لتخفيف آثار التضخم

قال أولاف شولتز المستشار الألماني، اليوم الأحد، إن الحكومة الألمانية ستستخدم الدخل من الضرائب لخفض أسعار المستهلك من الغاز والنفط والفحم، وفقا ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ألمانيا تخصص 1.5 مليار يورو لإنشاء نقل عام مخفض

وأعلن شولتز، عن إجراءات للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين، كما أن الحكومة تخطط لربط بعض المزايا الاجتماعية بمعدل التضخم الحالي أو المتوقع في المستقبل، وستخصص 1.5 مليار يورو لإنشاء نقل عام مخفض.

المستشار الألماني يتعهد بتجاوز ألمانيا أزمة الطاقة في الشتاء

وأشار المستشار الألماني، إلى أن هذه الإجراءات جزء من حزمة 65 مليار يورو، وافقت عليها الحكومة الائتلافية لتخفيف التضخم ومساعدة مواطنيها، كما أن الشركات تكافح ارتفاع التضخم أيضا.

وأكد المستشار الألماني أن ألمانيا ستتمكن من تجاوز أزمة الطاقة في الشتاء.