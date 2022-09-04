أبرز المعالم الأثرية بالقليوبية.. أشهرها قصر محمد علي في شبرا الخيمة

تضم محافظة القليوبية، عدداً من المعالم الأثرية، التي يخضع بعضها للترميم والتجديد والصيانة بهدف زيادة القيمة الاقتصادية به وتوجيه أنظار السياحة الداخلية والخارجية لها، فيما يتم دراسة الارتقاء بالمعالم الأخرى لوضعها على خريطة السياحة.

«الوطن» تستعرض أبرز المعالم الأثرية بالقليوبية في مدن ومراكز المحافظة والتي يجرى ترميم وصيانة بعضها والتخطيط لإعداد مشروع قومي للارتقاء بالمواقع خارج خطة الترميم للاستفادة منها سياحيا ورفع القيمة الاقتصادية لها.

خريطة المعالم الأثرية بالقليوبية الإسلامية والفرعونية

يقول أحمد الهادي الخبير الأثري في منطقة آثار القليوبية، إن محافظة القليوبية بها عدد من المعالم الأثرية في عدد من مراكز المحافظة هي:

- منطقة تل أتريب وحمامات أتريب - مدينة بنها

- قصر محمد علي باشا - شبرا الخيمة

- تل اليهودية - شبين القناطر

- آثار عرب العليقات - بشبين القناطر

- قناطر محمد علي - القناطر الخيرية

قصر محمد علي أبرز المعالم الأثرية بالقليوبية

أوضح «الهادي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قصر محمد علي بشبرا الخيمة وقناطر محمد علي والكوبري الأثري الخاص بها هما أبرز المعالم الأثرية في محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن قصر محمد علي يخضع لعملية تطوير وتجديد خلال الفترة الحالية تجاوزت تكلفتها 50 مليون جنيه بهدف تحويله لمزار ومنتجع ومزار سياحي عالمي.

وتابع: «القصر بني على مراحل استمرت حوالي 13 عاما ابتداء من عام 1808م حتى عام 1821م وقد أضيفت إليه سرايا الجبلاية عام 1836م وهو عبارة عن مساحة مستطيلة أبعادها 76.5 متر × 88.5 متر ويتكون من طابق واحد وبه أربعة أبواب محورية يتقدم كل باب سقيفة ويشغل كل ركن من البناء حجرة تبرز من الواجهة كأنها برج ويتوسط البناء حوض تتوسطه نافورة تنخفض عن أرضية البناء.

قناطر وكوبري محمد علي بالقناطر الخيرية

من جانبه، أوضح المهندس أشرف درويش مدير عام ري قناطر الدلتا بوزارة الري أن كوبري وقناطر محمد علي من أبرز المعالم الأثرية بالقليوبية ويشهدان إقبالا كبيرا من المواطنين وخاصة في الأعياد والمناسبات، مشيرا إلى أن القناطر والكوبري شهدا مؤخرا أكبر عملية ترميم وتطوير للحفاظ على الطابع الأثري لهما وراحة الزوار وتجهيز المكان لاستقبال أكبر عدد من الزوار.

وأشار «درويش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن كوبري وقناطر محمد علي يرجع تاريخ تأسيسهما إلى 30 أغسطس عام 1868 حيث بني في عهد محمد علي باشا وهو من أهم مشروعات تنمية القناطر، موضحا أن مشروع التطوير شمل معالجة الانهيارات الجزئية ورفع تراكمات القمامة والتعامل مع تآكل الطبقة الإسمنتية والتي كانت تعرض الكوبري والقناطر للانهيار.