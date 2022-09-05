أسعار الدواجن اليوم الاثنين 5-9-2022 في مصر.. منها دجاج الساسو

شهدت أسعار الدواجن واللحوم البيضاء، حالة من الاستقرار في السوق المحلية اليوم الإثنين 5 سبتمبر الجاري عند نفس قيمتها السعرية منذ الجمعة الماضية، نظرًا لوفرة المنتج في الأسواق خلال تلك الفترة التي تبعد عن الأعياد والمناسبات التي تتطلب تخزين اللحوم بكافة أنواعها.

وفي هذا الصدد اليوم الإثنين 5 سبتمبر، تنشر بوابة «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المصرية، التي شهدت استقرارًا في السوق المحلية، وفق جولة أجرتها على عدد من الأسواق المحلية من بينها سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

أسعار الدواجن الساسو

وصل سعر الكيلو جرام من الساسو نحو 39 جنيهًا، واستقر سعر كيلوجرام من الدواجن البيضاء الحي نحو 33 جنيهًا، بينما وصل سعر الفرخة وزن كيلوجرام ما بين 65 و95 جنيهًا.

سعر الأوراك اليوم

وسجلت أجنحة الدجاج نحو 28 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو الأوراك اليوم الاثنين نحو 45 جنيهًا، بينما كان سعر الدبابيس بسعر 52 جنيهًا، ووصل سعر الفراخ البيضاء في المحلات التجارية نحو 37 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبدة اليوم

واستقر سعر طبق الكبد صافي عند قيمة 52 جنيهًا وطبق الكبدة والقوانص بسعر 48 جنيهًا، في حين جاء سعر كيلو جرام من الفراخ البلدي بسعر 40 جنيهًا، وجاء سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو، وطبق البانيه يتراوح سعره بين 88 و110 جنيهات، ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ52 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبين 55 و65 جنيهًا جاء سعر كيلو الأوراك الرومي اليوم الإثنين، فيما سجلت الأجنحة الرومي نحو 45 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

ووصلت سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا، فيما جاءت سعر الكيلو جرام من البط مذبوح ومعبأ في المحلات التجارية ما بين 50 و60 جنيهًا، والبطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبشأن أسعار الكتاكيت اليوم، فهى الأخرى حافظت على قيمتها في السوق المحلية ليسجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم سجل نحو 6.25 جنيه، والكتكوت فيومي 5 جنيهات عمر يوم، والكتكوت البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه، والكتكوت ساسو عمر يوم 5 جنيهات، بينما الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه.