أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-9-2022 في مصر

استقرت أسعار الدواجن في السوق المحلي اليوم، لتحافظ على نفس قيمتها السعرية منذ الأسبوع الماضي، ليسجل متوسط الكيلو جرام من الدواجن البيضاء نحو 35 جنيهًا، فيما يصل سعر كيلو البانية في الأسواق الشعبية لنحو 85 جنيهًا.

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المصرية، التي شهدت استقرارًا في السوق المحلية، وفق جولة أجرتها على عدد من الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء

استقرت أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق الشعبية لتسجل سعر كيلوجرام من الدواجن البيضاء الحي نحو 33 جنيهًا، بينما وصل سعر الفرخة وزن كيلوجرام ما بين 65 و95 جنيهًا، وسجلت الأجنحة نحو 28 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا، بينما كان سعر الدبابيس بسعر 52 جنيهًا، ووصل سعر الفراخ البيضاء في المحلات التجارية نحو 37 جنيهًا للكيلو.

في حين جاء سعر الكيلو جرام من الساسو نحو 39 جنيهًا، ووصل كيلو جرام من الفراخ البلدي بسعر 40 جنيهًا، وجاء سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو، وطبق البانيه يتراوح سعره بين 88 و110 جنيهات، وسعر كيلوجرام من الأجنحة إلى 28 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ52 جنيهًا، طبق الكبدة والقوانص بسعر 48 جنيهًا، طبق الكبد صافي 52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وحافظت أسعار الكتاكيت البيضاء في السوق المحلية على استقرارها، ليسجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم سجل نحو 6.25 جنيه، والكتكوت ساسو عمر يوم 5 جنيهات، بينما الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، والكتكوت فيومي 5 جنيهات عمر يوم، والكتكوت البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

وجاءت سعر الكيلو جرام من البط مذبوح ومعبأ في المحلات التجارية ما بين 50 و60 جنيهًا، والبطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

بينما جاء سعر مشتقات سعر الرومي سعر كيلو الأوراك الرومي اليوم، بين 55 و65 جنيهًا، سجلت الأجنحة الرومي نحو 45 جنيهًا.