تراجع أسعار الدواجن في أسواق كفر الشيخ.. 32 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء

قال الدكتور يحيى زكريا، أستاذ الدواجن وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن هناك تراجع ملحوظ بالنسبة لأسعار الدواجن في أسواق المحافظة، وخاصة للفراخ البيضاء والبط المولار الأبيض، بالإضافة للتراجع في أسعار الحمام البلدي والبط المسكوفي والسوداني والفراخ البلدي والأرانب وغيرها.

أسعار الدواجن في أسواق كفر الشيخ

وأضاف «زكريا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التراجع الملحوظ في أسعار الدواجن للطيور والفراخ سواء الحمراء أو البيضاء منها يرجع لزيادة المعروض بأسواق المحافظة خلال هذا الوقت من العام، كونها منتجة بشكل كبير للدواجن خاصة التي تربى بالمنازل.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في كفر الشيخ

وسجلت أسعار الدواجن في كفر الشيخ، وفقا لجولة «الوطن» في الأسواق، التالي:

- سعر كيلو الفراخ البيضاء 32 جنيها، بتراجع جنيه واحد.

- سعر كيلو الرومي 53 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

- سعر كيلو الأجنحة الرومي بـ48 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

- سعر كيلو القوانص والكبد للرومي 61 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

- سعر كيلو الفيليه للرومي 155 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

- سعر كيلو الفراخ البلدي 36 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

- سعر كيلو الفراخ الساسو 35 جنيها، بتراجع جنيهين.

- سعر كيلو الأرانب 47 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

- سعر زوج الحمام 45 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

- سعر البط المسكوفي 48 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

- سعر كيلو البط المولار بـ45 جنيها، بتراجع جنية واحد.