الأعلى للجامعات الخاصة: اتفقنا مع «المهندسين» على الحدود الدنيا للقبول

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، تعقيبًا على أزمة الحدود الدنيا للقبول بكليات الهندسة لتنسيق الجامعات الخاصة 2022، أن اجتماعًا ضم قيادات وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين المصرية، لتوضيح كافة الأمور، وأن نقابة المهندسين طلبت ألا يزيد عدد الملتحقين بكليات القطاع الهندسي والمعاهد عن 25 ألف طالب، موضحاً أن عدد المقبولين بكليات القطاع الهندسي والمعاهد الهندسية حوالي 20 ألف طالب حتى الآن.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضاف، أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مرحلة تنسيق القبول بالجامعات الخاصة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، وأن الجامعات مستمرة في استقبال رغبات الطلاب وقبول الأوراق حتى نهاية الشهر الجاري وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس.

تنسيق الكليات 2022

وأكد أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه لن يتم تخفيض الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة 2022 عن المعلن من قبل المجلس والوزارة، وأن العمل بالحدود الدنيا يسير بصورة طبيعية دون رصد مشاكل.