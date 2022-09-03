«المهندسين» تعلن تفاصيل مسابقة المعماريين العرب 2022: 5 فئات للمشاركة

دعت نقابة المهندسين أعضاءها للمشاركة في مهرجان جوائز المعماريين العرب 2022 والذي يعقد في شهر نوفمبر المقبل بتنظيم من هيئة المعماريين العرب، وأوضحت النقابة في بيان لها أن آخر موعد لتقديم المشاريع 25 سبتمبر الجاري.

مهرجان جوائز المعماريين العرب 2022

ونشرت نقابة المهندسين عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، تفاصيل التقديم في مهرجان جوائز المعماريين العرب 2022، وقالت النقابة إن المشاريع المعمارية التي يمكن التقديم بها في مهرجان جوائز المعماريين العرب 2022 ضمن الفئات التالية:

1- مشاريع السكن الخاص.

2- مشاريع سكنية كبرى، مشاريع سكن اجتماعي الخ.

3- مشاريع مباني عامة، تربوية، ثقافية وفنية.

4- مشاريع فنادق ومنتجعات، مشاريع سياحية وترفيهية.

5- مراكز عمل وتجارة.

نقابة المهندسين تنظم محاضرة

من ناحية أخرى تنظم اليوم السبت 3 سبتمبر شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين محاضرة بعنوان «طرق استكشاف التربة - الخصائص الهندسية لأنواع التربة»، ويحاضر فيها الدكتور مهندس عادل هاشم الأستاذ بالمركز القومي للبحوث والإسكان.

كما تنظم شعبة شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين اليوم أيضا محاضرة مجانية بعنوان «أداء محطات الطلمبات في شبكات المياه» وذلك في تمام الخامسة عصرا، حيث من المقرر وفق ما أعلنته النقبة أن يلقي المحاضرة الدكتور عبد الرحيم دهينة، أستاذ الهندسة الميكانيكية.