نقيب المهندسين: تزكية من يجتاز اختبار مزاولة المهنة للعمل في الشركات

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه يدعم إقامة نقابة للتكنولوجيين، مؤكدا أن ذلك أمر بالغ الأهمية، ويمكن بعد دراسة الأمر ومناقشته مع الدولة أن يكون هناك نقابة للمهن الهندسية، تضم المهندسين والتكنولوجيين والتطبيقيين، على غرار اتحاد المهن الطبية؛ لأن وجود التكنولوجي الماهر يؤدي الى نجاح المهندس ومهنة الهندسة.

اختبار مزاولة المهنة

وأشار نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن اختبار مزاولة المهنة الذي أعلن عنه لممارسة مهنة الهندسة ،هو معني بخريجي كليات الهندسة، موضحا: «هذا الاختبار اختياري ومجاني لمزاولة المهنة من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة، وأهميته تكمن في أن من يجتاز هذا الاختبار سيكون مؤهل لممارسة المهنة وستزكيه النقابة للعمل في الجهات الهندسية والمكاتب الاستشارية والشركات، وبعد ذلك سيكون هناك اجتياز اختبارات متعددة داخل النقابة، ليكون مؤهل للدراسة والتثقيف، والنقابة ستتيح ذلك».

درجة استشاري

وأوضح المهندس طارق النبراوي أنه بعد اختبار مزاولة المهنة بـ5 سنوات سيكون هناك اختبار آخر من يجتازه ينتقتل من مهندس ممارس إلى «متخصص»، ثم بعد 15 عاما اختبار ثالث للحصول على لقب مهندس استشاري، وهو لا يتطلب تعديل في القانون، لكن لوائح داخلية يمكن تنفيذها مباشرة.