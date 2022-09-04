«شيف» يقتل ابنه ويستعين بوالدته للتخلص من الجثة في أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في القبض على «شيف» بتهمة قتل ابنه الرضيع بالاستعانة بوالدته وزوجها وشقيقة والدته للتخلص من الجثة بمدينة أكتوبر.

بلاغ من الزوجة الثانية يكشف الواقعة

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر، تلقى بلاغا من ربة منزل تتهم فيه زوجها شيف، بقتل طفله الرضيع البالغ من العمر 8 شهور، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة للتأكد من صحتها.

وبعمل التحريات الأولية، تبين قيام المتهمين السابق ذكرهم بالاشتراك لقتل الطفل، وحاولوا التخلص من جثة الرضيع ولكنهم فشلوا في مخططهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمين، ونجحت في إلقاء القبض عليهم.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة وبسؤال والد الطفل ذكر بقيامة بالتعدي على الطفل ثلاث مرات على مدار اليومين الماضيين؛ مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته، في حضور زوجته الثانية وقام بالاتصال بوالدته للتخلص من الجثة فحضرت ومعها زوجها وشقيقتها، وقيدوا زوجته الثانيه لتخويفها لعدم الإبلاغ.

وعُرض المتهمون أمام تحقيقات النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التكميلية والتفصيلية في الواقعة.

خبير قانوني يوضح العقوبة وتهمة المتهمين

ويقول منتصر قاعود المحامي بالنقض، إن المتهمين يواجهون تهمة ضرب أفضى إلى موت، وطبقًا للمادة 236 من قانون العقوبات المصري، التي نصت على «أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه موادًا ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع».