موعد المولد النبوي 2022.. إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

مولد الرسول هو ذكرى سنوية يحتفل بها المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية، فرحة بولادة نبيهم رسول الله، عن طريق حلقات الإنشاد الديني والمدح، لذا ومع قرب تلك المناسبة، ازداد البحث عن موعد المولد النبوي 2022 خاصة أن الدولة تمنح العاملين بها إجازة رسمية للموظفين بالقطاعين العام والخاص.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة موعد المولد النبوي 2022، يزداد البحث عنه عبر محركات البحث المختلفة وجوجل، فهو من أبرز المناسبات الدينية التي تشهد اهتمامًا كبيرًا في العالم الإسلامي، ويحتفل بها العديد من الأشخاص عن طريق شراء الحلوى المختلفة.

موعد المولد النبوي 2022

وفي إطار اهتمام المسلمين بتلك المناسبة، تستعرض «الوطن» موعد المولد النبوي والإجازة الرسمية التي سيحصل عليها العاملين في القطاع الحكومي والخاص، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء.

- يوافق موعد المولد النبوي 2022، يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.

- تعتبر إجازة المولد النبوي 2022 التي سيحصل عليها العاملون في القطاع الخاص والحكومي كل عام، هي آخر الإجازات الرسمية للعام الجاري 2022.

- تأتي إجازة المولد النبوي هذا العام يسبقها إجازة 6 أكتوبر التي توافق يوم الخميس.

ونشرت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إجابتها على سؤال حول جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قائلة إن الاحتفال بذلك اليوم جائز، خاصة أن الرسول كان يحتفل بيوم مولده، ولم يرد أي نص يمنع الاحتفال أو التهادي في تلك المناسبة.

الإجازات الرسمية عام 2022

وشملت العطلات الرسمية عام 2022 العديد من الإجازات، كما يلي:

- الخميس 6 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- الخميس 27 يناير بمناسبة 25 يناير.

- الإثنين 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- الإثنين 25 أبريل بمناسبة عيد شم النسيم.

- عيد الفطر المبارك.

- ثورة 30 يونيو.

- عيد الأضحى المبارك.

- السبت 23 يوليو.

- السبت 30 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.