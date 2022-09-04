تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. 40 ألف طالب يسجلون رغباتهم

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسيير أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2022، للقبول بالكليات، حيث تستقبل معامل التنسيق لليوم الثاني على التوالي، الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2022، تسير بصورة منتظمة وطبيعية ولا يوجد أي مشكلات تواجه الطلاب في أثناء أعمال التنسيق، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 40 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وقال «عطا» في بيان رسمي له اليوم، إن سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، خلال تنسيق المرحلة الثالثة 2022، منتظم ولا يوجد به أي مشكلات، مشددًا على الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، لافتًا إلى أن جميع معامل التنسيق معقمة تمامًا ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق داخل المعامل.

فتح معامل الحاسب الآلي لمساعدة الطلاب لتسجيل رغباتهم

ومن جهته، أضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق. وأكد المُتحدث الرسمي للوزارة أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق.