تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كليات تكنولوجية على مستوى المحافظات

مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022، تتجه أعين الطلاب إلى الكليات والمعاهد التكنولوجية على مستوى المحافظات وذلك تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم ما يجعل التخرج من تلك الأماكن مكسب لهم نظراً لوجود فرص عمل داخل مصر وخارجها.

«التعليم العالي» تعلن أماكن شاغرة في كليات التكنولوجيا

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسماء كليات تكنولوجية على مستوى المحافظات تزامنا مع تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي عن وجود أماكن شاغرة بتلك الكليات والمعاهد التكنولوجية عبر عدد من الجامعات الحكومية والمعاهد الخاصة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة.

كليات ومعاهد تكنولوجية في محافظات مصر خلال المرحلة الثالثة

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضة

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضه

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية رياضة

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال