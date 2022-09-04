الرئيس السيسي لوزير الخارجية السعودي: علاقات البلدين ركيزة لاستقرار المنطقة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وأسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وزير الخارجية السعودي ينقل تحيات ملك السعودية وولي العهد للرئيس

ونقل وزير الخارجية السعودي للرئيس تحيات شقيقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سليمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

الرئيس ينقل تحياته إلى العاهل السعودي

من جهته، طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه جلالة العاهل السعودي وسمو ولي العهد، مؤكداً الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وتناول اللقاء مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.