رئيس الصيد الآلي بالبرلس: إحياء صناعة السفن والمراكب هدية السيسي للحرفة

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير الصناعة المحلية لإنتاج مراكب صيد تستخدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي جرى تطويرها، يعتبر بريق أمل جديد لإحياء الصناعة المحورية، وهدية من الرئيس لصناع الحرفة، بعد أن كادت أن تتلاشي.

صناعة السفن والمراكب

أضاف «شرابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير صناعة السفن والمراكب، يعتبر أمرًا جللًا، وهدية عظيمة للمئات من صناع وحرفيين المهنة، وكذلك التوسع في طرق الإنتاج للصناعة، التي تعتبر مصدر دخل الآلاف من الحرفيين العاملين بها.

الشكر والتقدير

ووجه حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، الشكر للرئيس، على هذا القرار العظيم والكبير، لعودة صناعة السفن والمراكب بالبرلس إلى سابق عصرها، وتحويلها لصناعة محلية تنافس الصناعات العالمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إذ تناول الاجتماع، متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس، واطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال عام 2021- 2022.

وشهد الاجتماع عرض جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، إذ وجه الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستخدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تمّ تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حالياً، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، وذلك دعماً للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد.