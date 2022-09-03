إنجازات غير مسبوقة بالقطاع الصحي في عهد السيسي.. 12 مبادرة ودعم كبير للأطباء

تشهد المنظومة الصحية في مصر اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث يري الرئيس صحة المواطنين أولاً، ثم تأتي التنمية، فأطلق حزمة من الإصلاحات الصحية التي تعتمد علي ثلاثة محاور أساسية.

3 محاور في خطة الإصلاح الصحي

المحور الأول هو الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات، والمحور الثاني المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي وتعمل بشكل مستمر حتى الآن، مستهدفة كافة الفئات العمرية، والمحور الثالث وهو الاهتمام بالأطباء.

وأولى الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا بالملف الصحي ودعمه، حيث تدخل شخصياً لمتابعة المبادرات الصحية التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن المصري في المقام الأول والاهتمام بالجيل الجديد، وتغيير المفهوم الثقافي الصحي في مصر، فأطلق 12 مبادرة صحية تشمل جميع الفئات والأعمار المختلفة.

تكوين قاعدة بيانات

وساعدت المبادرات التي أطلقها الرئيس في تكوين قاعدة بيانات للمواطنين والتي تساهم في تحديد المشكلات والأمراض والوصول إليها بشكل مبكر، ما يساهم في رفع معدلات الشفاء، فالبداية كانت من حملة القضاء علي فيروس سي، تلك الحملة التي استطاعت السيطرة على أحد أخطر الأمراض التي كانت تستنزف القطاع الصحي في مصر بأكمله لفترة طويلة، ثم تطرق الرئيس بملف الأم والجنين والأطفال بالمدارس بحملة السمنة والتقزم والأنيميا.

وثمن الرئيس السيسي دور الأطباء في المنظومة الصحية والتي ظهرت خلال جائحة فيروس كورونا والشهداء منهم، ودعم الرئيس للأطباء ووجه بتقديم حزم تحفيزية للأطباء، وتطوير المنظومة المالية لهم بهدف الارتقاء بدخل الأطباء وتحسين بيئة العمل لهم، ولا سيما في التخصصات الطبية النادرة.

كما وجه الرئيس بتقديم منح امتيازات للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وتعديل منظومة التكليف الخاصة بالأطباء.

تاج الدين: الرئيس حريص على دعم الأطباء

من جانبه قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الرئيس حريص على تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي للأطباء، ويقدر جهودهم في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وتابع «تاج الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم كثيرًا بتطوير العامل البشري في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن الارتقاء ببيئة العمل للطبيب مهمة جدًا والرئيس في كا اجتماعاته يؤكد تطوير قدرات الأطباء وتقديم كافة سبل الدعم لهم والمنظومة الصحية، بما يقدم القطاع الصحي وتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.