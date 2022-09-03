نقيب صيادي السويس: السيسي أنصفنا.. وتطوير المراكب سيحسّن الثروة السمكية

أشاد بكري أبوالحسن، شيخ ونقيب صيادي السويس، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم مراكب الصيد، مؤكدًا أن الثروة السمكية آمنة في عهد السيسي، فلم يمد رئيس يده للمهنة مثلما فعل، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس بتطوير سفن ومراكب الصيد ستسهم في تحسين الثروة السمكية لمصر، وزيادة الإنتاجية، بما يعود بالخير والنفع على كل العاملين بالمهنة.

ليس بغريب على السيسي اهتمامه بالقطاعات التي كانت مهملة لعقود

وقال أبوالحسن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه ليس بغريب على الرئيس السيسي اهتمامه بالقطاعات التي كانت مهملة لعقود ومنها الصيد والثروة السمكية، والرئيس انتصر للصيادين.

وأضاف بكري أن مصر بحاجة مصر للوفرة في الثروة السمكية، حتى نتمكن من الوصول لمرحلة التصدير والتقليل من الاستيراد، وهو ما يسعى إليه الرئيس.

مهنة الصيد شهدت طفرة

وأكد أن مهنة الصيد شهدت طفرة، خاصة في تعميق البحيرات، ما يساعد على زيادة الإنتاحية السمكية، لافتًا إلى أن في السابق كانت البحيرات مهملة لسنوات، ما أثر على الإنتاجية.

واستكمل: كما اهتمت الدولة بالبيئة التشريعية للحفاظ على حقوق مهنة الصيد والصيادين، وذلك من خلال إصدار قانون جديد 146 لسنة 2021، موضحًا أنه تم تطوير 11 بحيرة، أسهمت في رفع إنتاج السمك بعدما كانت مهدرة.