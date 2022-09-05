المعالم السياحية في سوهاج.. أبيدوس والمتحف القومي أبرزها

تعد محافظة سوهاج، من المحافظات التي بها أماكن أثارية وتاريخية، تكون دائما محل أنظار العالم، لذلك يبحث الكثير من المواطنين، عن المعالم السياحية في سوهاج، من مواقع تاريخية وأثرية ودينية، وأفضل المتنزهات والحدائق، جعلتها من أفضل المحافظات جمالا وهدوءًا.

المعلم السياحية في سوهاج

تقدم «الوطن»، أفضل المعالم السياحية في سوهاج، حسب الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار، إذ يأتي لها المواطنون من جميع أنحاء محافظة سوهاج ومحافظات مصر، ومن خارج مصر، التي جاءت كما يلي:

معبد أبيدوس «سيتي الأول»، معبد أثري مصري قديم، أشهر معابد سوهاج، ويقع في قرية العرابة المدفونة بمركز البلينا، كما يعتبر هذا المعبد من أجمل معابد الحضارة المصرية القديمة، الذي شيده الملك سيتي الأول، ثم أكمل زخرفته ابنه الملك رمسيس الثاني، ثم حفيده الملك مرنبتاح.

معبد أبيدوس

متحف سوهاج القومي

يُعد متحف سوهاج القومي، من أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، وواجهة سوهاج الحضارية، ويضم مقتنيات آثرية كبيرة، خاصةً بعد الكشف الأثري لمقبرة مريت آمون سنة 1982، ويعرض المتحف أهم وأشهر المعلم السياحية في سوهاج، ويوجد به 7 الآف قطعة أثرية، استخرجت من مناطق مُتفرقة من أنحاء المحافظة، وبه عرض عدد كبير من المومياوات، كما يقوم المتحف بعرض «ملوك مصر القدماء ممن كانوا يقيمون بالمحافظة.

تمثال «ميريت أمون»

معبد رمسيس الثاني

يقع معبد رمسيس الثاني بمركز أخميم، أحد المعالم السياحية في سوهاج يوجد به من تمثال «ميريت أمون»، ابنة رمسيس الثاني، الذي يبلغ وزنه 30 طنا، ارتفاعه 11 مترا، كما يوجد به تمثال رمسيس الثاني.

معبد أتريبس

معبد أتريبس، الذي قام بتشييده الملك بطليموس الثاني عشر، ويقع غرب مدينة سوهاج في منطقة عبارة عن أطلال أثرية تغطي مساحة تزيد على 30 فدانا، وتضم معبدين، يرجع تاريخ كل منهما إلى عصر البطالمة

جزيرة الزهور وقرمان، تقعا في وسط نهر النيل، ويتم الذهاب إليهما بالعبارة النهرية، التي تربط بينها وبين كورنيش النيل الغربي في مدينة سوهاج، وتحتوي على عدد من الشاليهات ومركز شباب وحديقة كبيرة، والدخول للجزيرة مجانا.

جزيرتي قرمان والزهور

- المرسى السياحي والفنادق العائمة

- المخيم السياحي بالكوثر ويعد المخيم أكبر منتجع سياحي ترفيهي

- القرية السياحية بالكوثر وتقع أعلى الهضبة الشرقية لمدينة سوهاج في حي الكوثر.