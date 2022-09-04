الدفاع الروسية: القضاء على 150 جنديا أوكرانيا وتدمير 11 دبابة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إحباط محاولات عديدة للجيش الأوكراني في أثناء محاولته السيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية في مقاطعة نيكولايف، وفقا لما أوردته قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في أثناء محاولتهم كسب موطئ قدم في مناطق باتجاه نيكولايف.

القضاء على 150 جنديًا وتدمير 11 دبابة

وقالت وزارة الدفاع، إن سلاح الطيران وقوات الصورايخ والمدفعية، نجحت في قصف القوات الأوكرانية وجعلها تتراجع عن مواضعها، فضلا عن تكبيدها خسائر فادحة تتمثل في تدمير 11 دبابة و17 مركبة مشاة؛ من بينها 4 مركبات أمريكية الصنع.

ولم تقتصر نجاحات القوات الروسية في ذلك فقط، حيث أنهم تمكنوا من تحطيم 10 مركبات قتالية مصفحة، و5 شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشات ثقيلة، بالإضافة إلى القضاء على 150 جنديا، ونجاح الدفاعات الجوية في إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25.