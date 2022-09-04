أوكرانيا: القوات الروسية تقصف حي «كييفسكي» بـ«خاركيف»

قصفت القوات الروسية حي «كييفسكي» بمدينة «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني، إن القوات الروسية تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

المخابرات البريطانية: الجنود الروس يعانون من عدة مشاكل

وقالت المخابرات البريطانية، إن الجيش الروسي يعاني من هشاشة في الروح المعنوية بسبب أوضاعه المتردية، مشيرة إلى تكبد القوات الروسية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بأوكرانيا

‏وأضافت المخابرات البريطانية، أن الجنود الروس، يعانون من مشاكل عدة بينها مكافآت القتال وتراجع المعنويات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تعهد ألماني بتقديم 200 مليون يورو كمساعدات إضافية للنازحين في أوكرانيا

من جانبها، تعهدت «برلين»، بتقديم 200 مليون يورو كمساعدات إضافية للنازحين في أوكرانيا، وقالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس، إنها ستتحدث إلى رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، حول كيف يمكن الاستمرار في دعم «كييف».

وغدا الاثنين، سيزور رئيس الوزراء الأوكراني، العاصمة الألمانية «برلين» حيث سيلتقي مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

مفوض أوروبي: «الاتحاد» مستعد لوقف إمدادات الغاز الروسي

بدوره، قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عبر فيديو في قصره الفاخر بالعاصمة «جروزني»، مساء أمس السبت، ونشره على «تليجرام» ينوي الاستقالة من منصب لا يزال يشغله منذ 15 عاما.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أوروبي، إن «الاتحاد الأوروبي»، لا يخشى قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومستعد للرد في حال عدم امتثال روسيا للاتفاقيا، وأوضح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، أن «الاتحاد»، مستعد لوقف إمدادات الغاز الروسي.