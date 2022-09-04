لجنة انتخابات المحامين: اعتماد نتائج الفرز المرسلة إلكترونيا وإعلانها فورا

أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين، أن اللجنة ستعلن النتيجة دون انتظار أصول أوراق الاقتراع.

وأضاف «عيسى»، في تصريحات صحفية، أنه سيتم اعتماد محاضر الفرز المرسلة إلكترونيا، والتي سيتم إرسالها من اللجان العامة على تطبيق «واتس آب»، على أن يتم استلام الأصول لاحقا خلال 48 ساعة.

انتخابات نقيب المحامين

وتجرى الانتخابات في 333 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي جمعية عمومية بلغت 289252 عضوًا، وسط منافسة بين 18 مرشحا.

وتأتي العملية الانتخابية وسط إجراءات احترازية، حيث شددت اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين على ارتداء الكمامة، والحرص على تطهير اللجان كل ثلاث ساعات، مع ضرورة الحفاظ على مراعاة التباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع من السادة المحامين واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وجميع القائمين على العملية الانتخابية .

وتستمر اللجان الانتخابية في فتح أبوابها أمام المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى ، نائب رئيس الهيئة.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عملية فرز الأصوات لن تبدأ نهاية اليوم الانتخابي إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

مقعد نقيب المحامين

وتُجرى طريقة التصويت في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين بوضع علامة أمام الإسم المراد اختياره، ووضعها في صندوق الاقتراع، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.

وتسير العملية الانتخابية التصويت في سهولة ويسر دون رصد مخالفات أو مشاكل، ويتوافد المحامين للإداء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وسط تنظيم متميز من جانب نقابة المحامين.

وحرص عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، على الحضور في اللحظات الأولى لفتح أبواب اللجان أمام المحامين، لمتابعة حسن سير العملية الانتخابية.