تعرف على أسماء المرشحين لانتخابات نقابة المحامين 2022

يبحث الكثيرون عن أسماء المرشحين لانتخابات نقابة المحامين 2022، التي تجرى اليوم في النقابات الفرعية بالمحافظات لاختيار نقيبا عاما لمحامين مصر، خلفا للراحل رجائي عطية نقيب المحامين، الذي وافته المنية في مارس الماضي وبقي مقعده شاغرا.

أسماء المرشحين لانتخابات نقابة المحامين 2022

ويتنافس 18 مرشحا في انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب، وضمّ كشف اسماء المرشحين لانتخابات نقابة المحامين 2022: «أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب، عبدالحليم علام عبدالحليم علام، نبيل حسن عبدالسلام مرسي، محمد رجب أحمد البرديسي، فرج عاشور محمود محمد، أسامة درويش أحمد سنة، عمر جلال حسن محمد هريدي، وشادي طلعت إبراهيم سليمان».

كما يضم كشف أسماء المرشحين لانتخابات نقابة المحامين 2022: أحمد علي إبراهيم جمعة، علي محمد فتوح حسين، أحمد سعيد محمد علي حلاوة، السيد أحمد السيد أبوالعينين، فؤاد سعد فؤاد سعد، ياسر عبداللاه محمد بخيت، منشاوي غانم محمد جابر، عبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم، ساهر محمد إبراهيم علوان، وخالد كمال حافظ محمد حافظ».

ومن بين أسماء المرشحين لانتخابات نقابة المحامين 2022، يختار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين مرشحا واحدا من خلال 333 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة و37 من مقرات النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

انتخابات المحامين 2022

َوتأتي أسماء المرشحين لـ انتخابات نقابة المحامين 2022، وفقا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، الإشراف القضائي على الانتخابات بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة.

وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم في كشوف الناخبين 289252 عضوًا، كما أعلنت اللجنة المشرفة التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل 3 ساعات، والتباعد الاجتماعي، والتدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

ومن بين اسماء المرشحين لانتخابات نقابة المحامين 2022 يضع الناخبين علامة أمام الإسم المراد اختياره، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.