المؤتمر السنوي للأمناء العامين يناقش التعاون بين البرلمانات العربية

انتهت أعمال اليوم الأول للمؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يُعقد على مدار اليوم وغدٍ الاثنين بمقر مجلس النواب.

وناقش المؤتمر بحضور الأمناء العامين بالبرلمانات العربية بحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التعاون بين الأمناء العامين وتبادل الخبرات وسبل دعم البرلمانات العربية.

المؤتمر السنوي للأمناء

وشهد المؤتمر مناقشات مُكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية حول الرؤى والخبرات حول السبل المُثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية في الدول العربية وتم ورشة عمل خلال المؤتمر بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية حول اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية وتطوير الدور الذي يقوم به ودوره في البرلمانات خلال الفترة المقبلة ودعم سبل التعاون بين الأمناء من خلال الجمعية.

ويواصل المؤتمر غدا عقد جلساته لاستكمال أجندة المؤتمر والقضايا المطروحة على جدول الأعمال وتُعد جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بمثابة بيت خبرة برلماني وخُطوة على طريق التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية وتبادل الرؤى والخبرات البرلمانية، والبحث في أفضل السبل التي تضمن دعم عمل البرلمانات العربية في أداء وظائفها التشريعية والرقابية، خدمةً لقضايا الشعوب العربية.

جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

جدير بالذكر أن المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب قد تم انتخابه بالإجماع نائباً لرئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي، والذي عُقد بالقاهرة فبراير الماضي، وجاء انتخاب المستشار أحمد مناع آنذاك بمنصب نائب رئيس الجمعية ليعكس تقدير وثقة الأمناء العامين للبرلمانات العربية بإمكانات وقدرات وخبرات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار أحمد مناع.