مجلس النواب يستضيف المؤتمر السنوي لجمعية الأمناء العامين: لقاء وورشة عمل

يستضيف مجلس النواب المصري أعمال المؤتمر السنوي رقم 9 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي يُعقد خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر الحالي بمقر مجلس النواب.

مناقشات مكثفة لتبادل الرؤى والخبرات

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر مناقشات مُكثفة بين الأمناء العامين في البرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المُثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية، كما سيتمّ عقد ورشة عمل خلال المؤتمر بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية تتناول موضوع «اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية».

بيت خبرة برلماني

وتُعد جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بمثابة بيت خبرة برلماني وخُطوة على طريق التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية وتبادل الرؤى والخبرات البرلمانية، والبحث في أفضل السبل، التي تضمن دعم عمل البرلمانات العربية في أداء وظائفها التشريعية والرقابية، خدمة لقضايا الشعوب العربية.

جدير بالذكر أنَّ المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، قد تم انتخابه بالإجماع نائباً لرئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الـ32 الاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد بالقاهرة فبراير الماضي، وجاء انتخاب المستشار أحمد مناع آنذاك بمنصب نائب رئيس الجمعية ليعكس تقدير وثقة السادة الأمناء العامين للبرلمانات العربية بإمكانات وقدرات وخبرات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار أحمد مناع.