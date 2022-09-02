رئيس مجلس النواب الروسي: حل أزمة الطاقة في أوروبا بإلغاء العقوبات

قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي، اليوم، إن أوروبا قد تحل أزمة الطاقة لديها عن طريق إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، وإطلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المتوقف، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

طريقان لدي أوروبا للخروج من أزمة الطاقة

وقال «فولودين» إن أمن الطاقة مستحيل بدون روسيا، وحانت لحظة الحقيقة للقادة الأوروبيين، هناك طريقان للخروج من الوضع الذي خلقوه لأنفسهم، الطريق الأول، رفع العقوبات غير القانونية عن بلدنا وإطلاق نورد ستريم 2، والثاني ترك كل شيء كما هو وسيؤدي ذلك إلى مشاكل في الاقتصاد ويزيد من صعوبة الحياة على المواطنين.

توقف ضخ الغاز بخط نورد ستريم 2

وأوقفت ألمانيا مشروع خط نورد ستريم 2 على بحر البلطيق في 22 فبراير، قبل يومين فقط من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا، وبعد أن اعترف الكرملين رسميًا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، كان بعض الأوروبيين يخفضون استهلاكهم للطاقة عن طريق الحد من استخدامهم للأجهزة الكهربائية ويقومون بالاستحمام في العمل لتوفير المال، وتستعد الشركات حاليًا لتقنين محتمل.

عقوبات الغرب أدت إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم

وتم الانتهاء من مشروع نورد ستريم 2 بتكلفة 11 مليار دولار، في سبتمبر 2021، لكنه ظل معطلاً في انتظار الحصول على شهادة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وتسببت الأعمال العسكرية لموسكو في أوكرانيا في فرض عقوبات كاسحة من الغرب، وأدت إلى خفض إمدادات الطاقة من روسيا، وارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات.

وأعلنت روسيا أنها قلصت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي لا يزال قيد التشغيل، والذي يمتد بالتوازي مع نورد ستريم 2 على قاع بحر البلطيق، إلى خُمس الطاقة العادية وتوقفت تمامًا يوم الأربعاء بسبب انقطاع الصيانة لمدة ثلاثة أيام ومن المقرر أن ينتهي ذلك غدًا.