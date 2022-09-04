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هيثم شاكر يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة: تناسب أجواء الصيف

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بسمة شطا
06:32 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
هيثم شاكر

هيثم شاكر

يواصل الفنان هيثم شاكر خلال هذه الفترة حالة النشاط الفني التي يعيشها، حيث يحرص مؤخرا على التواجد مع جمهوره بشكل مستمر من خلال طرحه عدد من الأغاني الخاصة به.

هيثم شاكر: أحرص على التواصل الدائم مع جمهوري

وعن هذه الحالة قال الفنان هيثم شاكر  لـ«الوطن»، إنه خلال الفترة الأخيرة كان حريصا على أن يطرح أغاني في فترات زمنية متقاربة، لكي يظل في تواصل دائم مع جمهوره لحين تحضير ألبومه الغنائي الجديد.

تفاصيل الأغنية الجديدة لهيثم شاكر 

وعن الأغنية الجديدة التي يستعد الفنان هيثم شاكر لطرحها، أوضح أنها أغنية تناسب أجواء الصيف، وتحمل اسم «على القمة»، والتي تعاون فيها مع الملحن محمد النادي والموزع شريف مكاوي، وهي من انتاج شركة i media. 

يذكر أن آخر الأغاني التي طرحها هيثم شاكر أغنية بعنوان «أتعدى حدودي»، والتي تعاون فيها مع الشاعر نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وجرى طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، واقتربت نسبة مشاهدتها من المليون مشاهدة.

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بقلم بسمة شطا